OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, overlijdens en hospitalisaties stijgen opnieuw HLA

19 augustus 2020

06u33

Bron: Sciensano 8 Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Tussen 9 en 15 augustus waren er per dag gemiddeld 527,7 (afgerond 528) besmettingen. Dat is 15 procent minder dan een week eerder. De daling is een gevolg van de cijfers in Antwerpen, in Brussel is er op weekbasis nog altijd een stijging van het aantal gevallen. Het aantal nieuwe overlijdens is opnieuw meer dan verdubbeld ten opzichte van een week eerder.



De groei van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen was al enkele dagen aan het afnemen. Gisteren was er al een daling met 14 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 8 en 14 augustus in vergelijking met een week eerder.

Er werden op zaterdag 15 augustus 149 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Op vrijdag 14 augustus waren er 563 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 669.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 15 augustus is dus nog niet definitief. Voor zondag 16 augustus staan nu 114 besmettingen in de tabellen. Dat cijfer zal de komende dagen nog worden bijgesteld.



Er waren gemiddeld 29,4 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 12 en 18 augustus. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 32,6. In totaal werden al 18.754 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 335 (-6) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 89 (-2) op intensieve zorgen, 48 (+3) mensen moeten worden beademd.



In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 78.897 mensen positief op Covid-19. Dat zijn er 363 meer dan gisteren.

Tussen 9 en 15 augustus waren er gemiddeld 9,9 overlijdens per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een week eerder (+130 procent). Mogelijk hebben ook de extreme hitte en de verhoogde ozonconcentraties van de voorbije dagen - risicofactoren voor oudere mensen - bijgedragen tot een hoger sterftecijfer. In totaal kwamen al 9.959 mensen om door het virus.



