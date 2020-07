OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen stijgt verder, meer dan 500 nieuwe gevallen op 22 juli HAA

26 juli 2020

07u31

Bron: Sciensano, Belga 72 Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in de week van 16 tot en met 22 juli toegenomen tot 255,3 (afgerond 255). Het gaat om een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Afgelopen woensdag (op 22 juli) bedroeg het aantal nieuwe besmettingen maar liefst 534. Ongeveer de helft van die nieuwe gevallen werd vastgesteld in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit de gegevens van het online dashboard van Sciensano.



In de week van 16 tot en met 22 juli vonden gemiddeld 255,3 (afgerond 255) nieuwe besmettingen per dag plaats. Het gaat om een stijging met 71 procent tegenover de week voordien (van 9 tot en met 15 juli), toen er gemiddeld 149 nieuwe besmettingen per dag bij kwamen.

Op 22 juli kwamen er maar liefst 534 nieuwe besmettingen aan het licht door een test. Het is van begin mei geleden dat er nog zo veel besmettingen op een dag waren. Een dag eerder, op 21 juli, waren er ‘maar’ 145 nieuwe gevallen. Let wel: dinsdag 21 juli was een feestdag. Er worden dan net als in het weekend minder testen uitgevoerd en dus ook minder positieve gevallen opgespoord.



De teller van het totale aantal besmettingen staat nu op 65.727. Dat zijn er 528 meer dan de 65.199 besmettingen die Sciensano gisteren rapporteerde.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van ná 22 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog fors stijgen. Voor 23 juli en woensdag 24 juli staan er voorlopig 302 en 77 nieuwe besmettingen in de tabellen.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 22 juli gaat het om 24,6 gevallen. Gisteren lag dat cijfer nog op 21,2.

In Antwerpen steeg het totale aantal gevallen in de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn met 805. Dat is ruim vijf keer meer dan de week ervoor (+520 procent). Na Antwerpen is de hoogste stijging in één week in Limburg geregistreerd, 47 procent, tot 139 gevallen. Enkel in Brussel (-6 procent) en Waals-Brabant (-3 procent) is de trend negatief.

In Antwerpen waren er in diezelfde zeven dagen 42,7 besmettingen per 100.000 inwoners. Nergens anders in ons land stijgt die incidentie boven de 20 per 100.000 inwoners. Limburg, met 15,7 besmettingen per 100.000 inwoners, heeft het op een na hoogste cijfer.



Op basis van de laatst bekende cijfers bedraagt het aantal nieuwe hospitalisaties gemiddeld 18 per dag (in de periode van 19 tot en met 25 juli). Gisteren werden 19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Een dag eerder (op 24 juli) waren dat er nog 28, het hoogste aantal sinds de tweede golf van start ging.

Er liggen momenteel 212 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen. Het laagste punt werd bereikt met 130 patiënten op 12 juli. 45 mensen liggen er op de afdelingen intensieve zorg, dat cijfer zat op 13 juli op een dieptepunt met 23.



In de periode van 16 juli tot en met 22 juli zijn er gemiddeld 2 personen per dag gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een lichte daling in vergelijking met de zeven daarvoor (van 9 juli tot en met 15 juli), toen het gemiddelde sterftecijfer nog 2,7 bedroeg, of afgerond 3. Het totale aantal overlijdens ligt momenteel op 9.821.



