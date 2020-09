OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen stijgt fors: op één dag liefst 1.625 gevallen geregistreerd Ook ziekenhuisopnames blijven toenemen HR

18 september 2020

07u08

Bron: Sciensano 54 Tussen 8 en 14 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen fors gestegen naar 978,3 per dag. Dat is een toename met 74 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Op maandag 14 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn zelfs niet minder dan 1.625 besmettingen geregistreerd. Ook het aandeel positieve tests en het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft toenemen: het is al van einde mei geleden dat er nog zoveel mensen werden opgenomen in de hospitalen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Gisteren ging het al om een stijging van 58 procent. De opmars versnelt duidelijk: vandaag gaat het om een stijging van 74 procent. Op 100.000 inwoners zijn er momenteel 93,9 (+66 procent) nieuwe besmettingen.

Het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie bedraagt intussen 97.976 gevallen. Dat zijn er maar liefst 2.028 meer dan gisteren werd gemeld. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.



Op maandag 14 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.625 besmettingen geregistreerd. Wellicht ligt dat cijfer zo hoog door het weekendeffect. Een dag eerder, op zondag 13 september, werden slechts 296 besmettingen geregistreerd. Op zaterdag 12 september waren er dat 511, en op vrijdag 11 september 1.155.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 14 september is dus nog niet definitief. Voor dinsdag 15 september staan er nu wel al 898 besmettingen in de tabellen, voor woensdag 16 september gaat het voorlopig om 163. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.

Elke dag worden er nu gemiddeld meer dan 30.000 tests uitgevoerd, een cijfer dat nooit eerder zo hoog lag. Dinsdag werden er zelfs meer naar 38.000 tests uitgevoerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat stijgend aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt het cijfer ondertussen gestegen naar 3,14 procent, het hoogste sinds eind april toen er nog veel minder getest werd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuizen

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 10 en 16 september met 16,7 procent naar 39 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 30 mei. In totaal moesten al 19.484 mensen worden opgenomen, gisteren ging het om 48 opnames.

Gisteren, op 17 september, lagen er volgens de cijfers van Sciensano 371 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 69 op intensieve zorgen. Die ziekenhuisbezetting was sinds half juni niet meer zo hoog.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Overlijdens

Nog van 8 tot 14 september overleden gemiddeld elke dag 2,7 mensen, waarmee het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens momenteel nog altijd stabiel blijft. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie 9.936 patiënten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Triageposten en labo’s zitten tegen hun limieten aan: “Deze tsunami hadden we nú nog niet verwacht” (+)

Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans wordt bevolking ten onrechte bang gemaakt: “We zitten niét in alarmfase” (+)

Van Nederland tot Spanje: dit is de “alarmerende” situatie in de andere Europese landen (+)

Massaal testen is miljoenenbusiness, maar wordt er aan die nieuwe ‘testeconomie’ ook verdiend? (+)