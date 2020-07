OVERZICHT. Aantal besmettingen stijgt nu al voor zevende dag op een rij TTR

15 juli 2020

06u58 36 Er worden gemiddeld 92,4 besmettingen per dag (afgerond 92) met het coronavirus opgetekend, dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het aantal besmettingen in ons land stijgt nu al voor de zevende dag op een rij. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.



De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 92,4 besmettingen (tussen 5 en 12 juli). Dat is een stijging met 4 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 88,6 nieuwe besmettingen per dag waren. Het gemiddeld aantal besmettingen bekeken over een periode van de vorige zeven dagen blijft stijgen, maar het is minder dan gisteren. Toen was er een stijging van 11 procent (in vergelijking met het gemiddelde van de vorige periode) en waren er gemiddeld 95,3 (afgerond 95) besmettingen.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 41 besmettingen die werden geregistreerd op zaterdag 11 juli. Een dag eerder waren het er 115, de dag daarvoor 120. De cijfers van de dagen erna zijn nog niet volledig en zullen de komende dagen nog stijgen.

Het totaal aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 62.781. Dat is hetzelfde aantal besmettingen als een dag eerder, zo blijkt uit het dashboard van Sciensano. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 11 gevallen. De reproductiewaarde ligt op 0,86.



