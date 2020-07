OVERZICHT. Aantal besmettingen met coronavirus blijft dalen, maar daling is minder fors HR

06 juli 2020

07u14

Bron: Sciensano 6 Er worden gemiddeld 85,1 of afgerond 85 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd. Dat is een daling van 3 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. De daling zet zich verder, maar minder fel dan de voorbije dagen. In totaal werden in ons land nu al 62.016 positieve besmettingsgevallen gemeld, dat zijn er 83 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.



Wat het aantal besmettingen betreft, staat het totaal nu op 62.016 tegenover 61.909 gisteren. De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 83,1 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 3 procent tegenover de week voordien (gemiddeld 87,3 nieuwe besmettingen per dag). Het aantal besmettingen blijft dus dalen, maar daalt wel minder snel dan de voorbije dagen het geval was. De voorbije twee dagen bedroeg de daling ten opzichte van de voorgaande periode nog 13% (eergisteren) en 11% (gisteren).

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 83 besmettingen die werden geregistreerd op 2 juli, dat is afgelopen donderdag. Een dag eerder waren het er 118. De cijfers vanaf vrijdag 3 juli zijn nog niet volledig en zullen dus nog stijgen. Het cijfer van 2 juli zelf (en dat van de dagen ervoor) kan mogelijk ook nog licht stijgen.

Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,5 nieuwe gevallen van het coronavirus.



11 ziekenhuisopnames gemiddeld

Er worden dagelijks nog gemiddeld 11,1 of afgerond 11 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stevige daling tegenover het 7-daags gemiddelde van 15,0 een week geleden. Globaal genomen blijft het gemiddelde (rode lijn op de grafiek) geleidelijk aan verder dalen. Vrijdag werden er 5 mensen opgenomen (tegenover 13 een dag eerder). Cijfers voor het weekend zijn er nog niet. Op nieuwe cijfers is het nog wachten tot dinsdag.

In de ziekenhuizen lagen vrijdag nog 168 mensen, tegenover 187 een dag voordien en 247 een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg lagen vrijdag nog 32 patiënten, dat zijn er 3 minder dan gisteren.



4,6 overlijdens gemiddeld

Elke dag overlijden gemiddeld nog 4,6 of afgerond 5 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In de voorgaande periode van zeven dagen waren het er gemiddeld 5,7 per dag. Het cijfer is de voorbije week geleidelijk aan gezakt naar 4,6 gisteren, en blijft vandaag ook steken op 4,6. Op weekbasis blijft het aantal overlijdens hangen op gemiddeld 32, gespreid over 7 dagen.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 5 doden die werden geregistreerd op 2 juli, afgelopen donderdag. De cijfers van de dagen daarna zijn nog niet volledig en zullen dus nog stijgen. Het totale overlijdens ligt ondertussen op 9.771.



