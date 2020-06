OVERZICHT. Aantal besmettingen lichtjes gedaald, 21 nieuwe ziekenhuisopnames en opnieuw 15 overlijdens AW

07 juni 2020

11u09 0 Er zijn de voorbije 24 uur 154 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld bij Sciensano, het federale wetenschappelijke instituut. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen we op 165 strandden. In de ziekenhuizen werden 21 nieuwe patiënten opgenomen tegenover 26 gisteren. In totaal liggen nu nog 571 patiënten in het hospitaal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met de 154 nieuwe besmettingen komt het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie in ons land op 59.226 te staan. Het aantal besmettingen ging deze week in stijgende lijn: woensdag werden er 70 nieuwe infecties gemeld, donderdag al 82, vrijdag 140 en gisteren 165. Vandaag was er weer sprake van een daling.

Ook blijft het zevendaagse gemiddelde dalen. Pas wanneer deze cijfers hoog blijven, spreken we van een stabilisatie. “Op dat moment is het nodig om opnieuw te evalueren, maar dat is nu nog niet aan de orde”, aldus viroloog Marc Van Ranst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal liggen er nu nog 571 patiënten in de ziekenhuizen, opnieuw minder dan gisteren. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april. Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu nog 111 patiënten, 10 minder dan gisteren. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).

Er werden 15 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.595 (zwarte lijn). Van die 15 doden, overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

16.291 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 101 in de voorbije 24 uur.