OVERZICHT. Aantal besmettingen blijft stijgen tot gemiddeld bijna 510 per dag IB HAA

10 september 2020

06u27

Bron: Belga, Sciensano 3 Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen tot gemiddeld 509,7 per dag in de periode van 31 augustus tot en met 6 september. Het gaat om een stijging van 15 procent, zo blijkt uit de jongste gegevens van Sciensano. Het is de vijfde dag op rij dat het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis in stijgende lijn zit. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.



De teller van het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie staat nu op 89.691. Dat zijn er 550 meer dan gisteren werd gemeld. Op zondag 6 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 148 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op zaterdag 5 september waren er nog 304 bevestigde besmettingen, op vrijdag 4 september ging het om 691 gevallen. Hier speelt een weekendeffect: mensen wachten vaak tot na het weekend om naar de dokter te gaan. Vandaar de lagere aantallen op zaterdag en zondag.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 6 september is dus nog niet definitief. Voor maandag 7 september staan er nu al 537 besmettingen in de tabellen, voor dinsdag 8 september gaat het voorlopig om 100. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld. In ons land zijn er momenteel 58,2 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, een afname van 7 procent.



Ook het aantal ziekenhuisopnames in ons land stijgt opnieuw. Tussen 3 september en 9 september bedroeg dat gemiddeld 20,6 per dag. Een week eerder was dat nog 16,7. Sinds 15 maart werden 19.188 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 245 (-15) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 59 (+0) op intensieve zorg. 32 (-3) van hen worden beademd.



Er stierven in de periode van 31 augustus tot en met 6 september dagelijks gemiddeld ook 2,4 personen die besmet waren met het coronavirus. Dat is een daling van 1,6 procent tegenover een week eerder.

In totaal zijn er in ons land nu 9.917 overlijdens geteld van personen die besmet waren met het coronavirus.



