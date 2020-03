OVERZICHT. 82 nieuwe overlijdens door coronavirus, 536 nieuwe patiënten in ziekenhuizen LH

30 maart 2020

11u24 136 Er zijn de afgelopen 24 uur 82 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 513 doden brengt. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 4.524 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 536 nieuwe patiënten opgenomen. Op intensieve zorgen liggen nu 927 personen. 168 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

Opgelet, het gaat om de cijfers van afgelopen weekend en die kunnen een vertekend beeld geven.

Er werden de afgelopen 24 uur 1.063 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er nu 11.899 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Steeds meer mensen komen nog altijd in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 536 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 4.524 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt. Maar een dag eerder werden nog 629 mensen in de ziekenhuizen opgenomen. Dat is een evolutie in de goede richting met andere woorden.

Er liggen nu 927 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 867 gisteren, een stijging van 60. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 78. Er moeten 696 patiënten worden beademd. Dat zijn er 40 meer dan een dag eerder.

Er werden 82 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 513 komt te liggen. Gisteren werden 78 nieuwe doden gemeld. Van de 82 nieuwe sterfgevallen woonden 46 mensen in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 14 in Brussel.

Sinds 15 maart zijn 1.527 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 168 tegenover het rapport van gisteren.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers (klik op de tabs om van cijfer te wisselen):

Leeftijd

De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 75 jaar. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe vijf doden.

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.

Ook 98 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.

Verspreiding

Er werden 683 nieuwe besmettingen vastgesteld in Vlaanderen, 164 in Wallonië, en 14 in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 18 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Limburg (1.487) en Antwerpen (1.567) worden getroffen. Zij worden gevolgd door West-Vlaanderen (1.342), Oost-Vlaanderen (1.340) en Vlaams-Brabant (1.328). Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (1.281).

Ook per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 171 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat minder dan de helft: 85 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (117) en West-Vlaanderen (113) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.