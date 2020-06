OVERZICHT. 82 nieuwe coronabesmettingen, 21 nieuwe opnames en 28 overlijdens, bezetting op intensieve zorgen daalt opnieuw ADN

04 juni 2020

11u09 52 De voorbije 24 uur zijn 21 nieuwe ziekenhuisopnames voor het coronavirus gerapporteerd. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 31 nieuwe opnames werden gemeld. In de ziekenhuizen zijn er momenteel nog 733 patiënten opgenomen. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg daalt opnieuw met 29, na een stijging gisteren met 6. Er vielen ook 28 overlijdens te betreuren, gisteren werden er 17 sterfgevallen gerapporteerd. Het aantal nieuwe besmettingen (82) ligt in lijn met de 70 nieuwe gevallen die gisteren werden vastgesteld.



De trend van het aantal nieuwe opnames neemt momenteel af met 4 tot 5 procent per dag. Het is ondertussen al van 22 mei geleden dat er nog meer dan 50 mensen per dag in de ziekenhuizen werden opgenomen. De drempel van 100 opnames dateert zelfs al van 8 mei. Op 29 maart kenden we de piek met 629 opnames in een dag tijd.



Opnieuw daling op intensieve zorgen

In totaal liggen er nu nog 733 patiënten in de ziekenhuizen. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april.



Vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu 143 patiënten, dat zijn er 29 minder dan gisteren. 74 moeten patiënten beademd worden, een daling van 5. Op de iets langere termijn van het zevendaagse gemiddelde is er ook nog steeds een dalende trend van 5 procent per dag te zien, ondanks de lichte stijgingen op intensieve zorgen de voorbije dagen. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Iets meer overlijdens

Er werden jammer genoeg ook opnieuw 28 nieuwe overlijdens gemeld, dat is iets hoger dan de cijfers van de laatste dagen. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.548 (zwarte lijn). Van die 28 overleden 16 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep werd 83% bevestigd door een COVID-test.

In totaal werden al 16.048 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn), dat is een stijging van 89 in de voorbije 24 uur.



82 nieuwe besmettingen

Er werden voorts 82 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Daarvan wonen er 50 in Vlaanderen, 25 in Wallonië en 7 in Brussel. Gisteren werden er nog 70 nieuwe besmettingen gerapporteerd, maar voor de derde dag op rij blijft het aantal besmettingen dus onder de 100. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 58.767. Het totale aantal afgenomen tests bedraagt nu 900.282, waarvan 9.277 tests in de laatste 24 uur zijn gemeld.

De dagelijkse update van Sciensano geeft nu ook weer in welke gemeentes de voorbije 14 dagen geen nieuwe gevallen gemeld zijn. Daaruit blijkt dat in grote delen van Wallonië, vooral in de provincie Luxemburg, recent geen nieuwe gevallen meer gemeld zijn. De Westhoek blijft ook grotendeels gespaard, net als enkele Vlaams-Brabantse gemeentes ten oosten van Leuven. Elders zijn er her en der gemeentes die al twee weken virusvrij lijken te zijn.



