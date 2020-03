OVERZICHT. 8 nieuwe overlijdens door coronavirus, 1.380 mensen in ziekenhuis, 290 op intensieve zorgen KVDS

11u14 110 Er zijn de voorbije 24 uur acht nieuwe overlijdens bijgekomen door het nieuwe coronavirus in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het totale aantal staat nu op 75 sterfgevallen. Zaterdag kwamen er in totaal 586 bevestigde besmettingen bij in België, ongeveer evenveel als gisteren. In de ziekenhuizen zijn nu 1.380 patiënten opgenomen, een stijging met 355 patiënten. Op de intensieve zorgen liggen 290 patiënten, een stijging van 52 patiënten in de voorbije 24 uur.

Van de 586 nieuwe patiënten wonen er 412 in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 70 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 5 gevallen. Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 3.401. 340 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 13 maart.

“We zien een toename van het aantal gevallen in ons land, die komende dagen verder zal blijven aanhouden”, aldus de FOD Volksgezondheid, die herinnert aan het belang van thuisisolatie zodra je ziek bent (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…) en rechtstreeks telefonisch contact met de huisarts. “Verder raden wij aan om de aanbevelingen te volgen die gepubliceerd zijn op deze website. Zo helpt iedereen de voortgang van de epidemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen”, klinkt het nog.





Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zijn er intussen al 759 bedden bijgemaakt op de diensten intensieve zorgen van onze ziekenhuizen. Die komen bovenop de 1.900 bedden die er oorspronkelijk waren in de noodopvang. De Block maakt zich sterk dat daar nog bedden zullen bijkomen.

Vanavond komen er overigens nog eens 5 miljoen extra chirurgische maskers aan in ons land. Eerder deze week arriveerde al een eerste lading van 5 miljoen maskers. “Ze zijn momenteel met het vliegtuig onderweg vanuit China en hangen in de lucht”, aldus De Block. Daarbovenop komt er nu ook nog snel een nieuwe lading speciale FFP2-maskers bij. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld het intuberen van ernstig zieke patiënten.