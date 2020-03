OVERZICHT. 705 doden door coronavirus, nu al bijna 5.000 patiënten in ziekenhuis Tommy Thijs

31 maart 2020

11u09 46 Er zijn de afgelopen 24 uur 98 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, bovendien werd ook het dodental van de dagen ervoor met 94 bijgesteld, wat het totaal op 705 doden brengt. Er werden ook 876 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 4.920 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 485 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 536). Op intensieve zorgen liggen 1.021 personen.

In totaal zijn er nu 12.775 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting. Met de 876 nieuwe besmettingen erbij gaat het wel om de vierde daling op rij (zie rode grafiek onderaan). Zaterdag werden nog 1.850 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

Ook in de ziekenhuizen zijn er voor de derde dag op rij minder mensen opgenomen: gisteren werden zo 485 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 4.920 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt. Eerder ging het nog om 536 en 629 patiënten. Er liggen nu 1.021 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 927 gisteren, een stijging van 94. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 60. Er moeten 786 patiënten worden beademd.

Meisje van 12 overleden

Er werden 98 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde de FOD Volksgezondheid nog, samen met nog eens 94 doden van de voorbije dagen, waardoor het totaal nu op 705 komt te liggen. Gisteren werden 82 nieuwe doden gemeld. 93 procent is ouder dan 65 jaar, maar bij de dodelijke slachtoffers is ook een meisje van 12 jaar oud. “Dit is iets wat ons helemaal overhoop haalt”, zei Emmanuel André, de Franstalige woordvoerder. Het overlijden van het meisje wijst er volgens Van Gucht op dat het virus mensen van alle leeftijden kan treffen. “Dit is zeer uitzonderlijk. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dat moet geval per geval onderzocht worden.”

Sinds 15 maart zijn 1.696 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 168 tegenover het rapport van gisteren. Ook de dag ervoor werden 168 personen uit het ziekenhuis ontslagen.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers (klik op de tabs om van cijfer te wisselen):



