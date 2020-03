OVERZICHT. 69 nieuwe overlijdens door coronavirus, nu al meer dan 3.000 patiënten in ziekenhuis TT

27 maart 2020

11u06 302 Er zijn de afgelopen 24 uur 69 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 289 doden brengt. Er werden ook 1.049 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 3.042 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 490 nieuwe patiënten opgenomen. Op intensieve zorgen liggen 690 personen.

In totaal zijn er nu 7.284 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 490 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 3.042 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt. Een dag eerder werden nog 536 mensen in de ziekenhuizen opgenomen. Er liggen nu 690 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 605 gisteren, een stijging van 85. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 131. Er moeten 498 patiënten worden beademd, een toename van 78 personen.

Er werden 69 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 289 komt te liggen. “Het gaat voornamelijk om mensen van hogere leeftijd”, aldus Van Gucht. Gisteren werden 42 nieuwe doden gemeld.

Sinds 15 maart zijn 858 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 183 tegenover het rapport van gisteren. Die toename is de hoogste stijging tot nu toe.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers (klik op de tabs om van cijfer te wisselen).

Leeftijd

De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 75 jaar. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe drie doden.

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.

Ook 71 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.

Verspreiding

Er werden 772 nieuwe besmettingen vastgesteld in Vlaanderen, 131 in Wallonië, en 137 in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 9 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Limburg, Antwerpen en Henegouwen worden getroffen.

Ook per 100.000 inwoners is de provincie Limburg het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 117 inwoners op de 100.000 besmet, tegenover 99 gisteren. In Antwerpen is dat minder dan de helft: 54 per 100.000 (45 gisteren). Ook Vlaams-Brabant (80) en West-Vlaanderen (74) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.

Per gemeente

Sciensano geeft ook summiere informatie per gemeente mee. Ook daarop is te zien dat Limburg, en vooral het zuid-westen van de provincie, relatief gezien veel besmettingen tellen. Alken is de zwaarst getroffen gemeente, met 300 besmettingen op 100.000 inwoners (of 3 per 1.000 inwoners). Hoe groener de kleur, hoe meer bevestigde besmettingen per gemeente er zijn.

Ook in het zuiden van Henegouwen zijn er relatief veel besmettingen. De provincies Namen, Luik en Luxemburg worden relatief gespaard.

