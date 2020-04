OVERZICHT. 503 nieuwe patiënten opgenomen, 140 nieuwe overlijdens: “Druk op ziekenhuizen blijft hoog” SVM

04 april 2020

11u26 0 Er zijn de afgelopen 24 uur 140 doden door het coronavirus gerapporteerd in België (ten opzichte van 132 de dag voordien), wat het totaal op 1.283 doden brengt. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 5.678 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 503 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 578). Die cijfers wijzen op een stabilisatie, zo maakte Van Gucht zich sterk. Op intensieve zorgen liggen 1.245 personen (een stijging van 40). Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 3.247 (+375).



In totaal zijn er nu 18.431 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, een stijging van 1.661 gevallen in de voorbije 24 uur. Dat cijfer blijft sowieso wel een grove onderschatting.

Dat het aantal nieuwe opnames per dag stabiliseert, is voor Van Gucht goed nieuws. “Maar het getal blijft hoog en de druk op de ziekenhuizen blijft ook hoog”, zei hij. Het aantal overlijdens aan de ziekte zal volgens de viroloog wel nog een tijdje blijven stijgen, ook al hebben de maatregelen effect. “Mensen die sterven, zijn vaak al twee weken of langer geleden besmet geraakt met het virus”, legt Van Gucht uit.

In de ziekenhuizen zijn er minder nieuwe patiënten opgenomen dan de voorbije drie dagen: gisteren ging het om 503 nieuwe patiënten, wat het totaal nu op 5.678 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt.



