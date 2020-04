OVERZICHT. 499 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 504 genezen verklaard: voor het eerst verlieten meer mensen het ziekenhuis dan dat er instroomden Joeri Vlemings

05 april 2020

11u17 22 499 nieuwe patiënten werden gisteren opgenomen in de Belgische ziekenhuizen (de dag ervoor 503). Op intensieve zorgen liggen er nu 1.261 personen (een stijging van 16). Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 3.751, een stijging van 504. Voor het eerst mochten er in 24 uur tijd dus meer patiënten het ziekenhuis in ons land verlaten dan dat er werden opgenomen.

Er zijn de afgelopen 24 uur 164 doden door het coronavirus gerapporteerd in België (ten opzichte van 140 de dag voordien), wat het totaal op 1.447 doden brengt. Dat meldt het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt. Zoals de virologen hadden voorspeld, is de dodentol verder opgelopen.

Er liggen momenteel 5.735 patiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 1.261 op intensieve zorgen.



In totaal zijn er nu 19.691 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, een stijging van 1.260 gevallen in de voorbije 24 uur. Dat cijfer blijft sowieso wel een grove onderschatting.



Het hoopgevende nieuws is dat er meer mensen genezen werden verklaard dan dat er zieke patiënten moesten worden opgenomen. Er werden 499 nieuwe opnames geteld in de ziekenhuizen, wat de derde daling op rij is. Daar stond tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn sinds 15 maart 8.273 mensen met corona opgenomen, terwijl er 3.751 het ziekenhuis mochten verlaten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog altijd toe, en zal ook de komende dagen verder blijven toenemen, voorspellen FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum. Ook het aantal hospitalisaties zal voorlopig blijven stijgen, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bovenstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is ook te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen stabiliseert. Op het tweede tabblad is een daling te zien voor de afdelingen intensieve zorg. Bemerking: het zogenaamde ‘weekendeffect’ kan hier spelen, dus we moeten voorzichtig blijven met conclusies.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 279 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijna de helft: 140 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (183) en West-Vlaanderen (186) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We zien bij besmette personen opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van de 1.260 nieuwe bevestigde gevallen die gedurende de laatste 24 uur werden gerapporteerd, waren er 776 (62%) in Vlaanderen, 301 (24%) in Wallonië, en 169 (13%) in Brussel. Gegevens van de woonplaats waren niet beschikbaar voor 14 gevallen (1%). Tot nu toe werden in totaal 19.691 bevestigde gevallen gemeld: 11.603 gevallen (59%) in Vlaanderen, 5.547 (28%) gevallen in Wallonië en 2.215 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens over de woonplaats waren niet beschikbaar voor 326 gevallen (2%).

Per gemeente vallen in absolute aantallen uiteraard vooral de grote steden op. Zo heeft Antwerpen in België het meeste besmettingen (623). Beter is het de cijfers af te zetten tegen de bevolking van de gemeente. Dan toont de kaart een heel ander beeld: zo zijn er een aantal clusters te zien waar er meer besmettingen blijken dan in andere gebieden. Grootste cluster is zuid-oost-Limburg, rond Alken en Sint-Truiden. In Alken is nu 1 op 146 inwoners besmet. Ook zuid-West-Vlaanderen telt relatief mee bevestigde besmettingen, net als de streek rond Bergen in Henegouwen, en het zuiden van Luxemburg.

Lees ook: RECONSTRUCTIE. Hoe het coronavirus zo lang een “gewone griep” kon blijven (+)

Meer over België

gezondheid

Brussel

Wallonië

Alken

Vlaanderen

Antwerpen

virusziekte