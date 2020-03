OVERZICHT. 42 nieuwe overlijdens door coronavirus, meer dan 600 patiënten op intensieve zorgen TT

26 maart 2020

11u17 20 Er zijn de afgelopen 24 uur 42 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 220 brengt. Er werden ook 1.298 nieuwe besmettingen vastgesteld, een verdubbeling van het aantal besmettingen een dag eerder. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 2.652 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 536 nieuwe patiënten opgenomen. Op intensieve zorgen liggen 605 personen.

In totaal zijn er nu 6.235 gevallen van het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting. Maar de forse stijging valt volgens Sciensano deels te verklaren doordat er vaker wordt getest.

“Het percentage positieve testen toont een stijgende trend, met de laatste dagen een percentage rond de 50 procent”, klinkt het. “De stijgende trend kan worden verklaard door de combinatie van een verhoogde circulatie van het virus, samen met een meer striktere definitie van een verdacht geval, en het hanteren van triagesystemen bij de laboratoria, waarbij de meest urgente stalen het eerst worden getest.” Het cijfer en de sterke stijging maken opnieuw wel duidelijk dat de piek in ons land nog niet bereikt is, die wordt mogelijk begin april verwacht.



Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 536 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 2.652 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt. Een dag eerder werden 434 mensen in de ziekenhuizen opgenomen. Er liggen nu 605 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 474 gisteren. Er moeten 420 patiënten worden beademd, een toename van 98 personen.

Er werden gisteren 42 doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 220 komt te liggen.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse verandering van het aantal ziekenhuisopnames, genezingen en besmettingen (klik op de tabs om van cijfer te wisselen). Te zien is dat er elke dag meer besmettingen en opnames gebeuren dan de dag voordien. Tegelijkertijd blijven mensen genezen.

Verspreiding

Er werden 857 nieuwe besmettingen (66 procent) vastgesteld in Vlaanderen, 256 (20 procent) in Wallonië, en 164 (13 procent) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 21 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Limburg, Antwerpen en Henegouwen worden getroffen.

Ook per 100.000 inwoners is de provincie Limburg het zwaarst getroffen: officieel zijn er 99 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat minder dan de helft: 45 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (69) en West-Vlaanderen (62) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.