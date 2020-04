OVERZICHT. 417 nieuwe doden, grotere daling van aantal patiënten in ziekenhuizen LH

16 april 2020

11u22

Bron: Sciensano 38 Er zijn de afgelopen 24 uur 417 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal nu op 4.857 doden brengt. Er liggen momenteel nog 5.309 patiënten in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur waren er 310 nieuwe opnames. Op intensieve zorgen liggen 1.182 personen, een lichte daling van 22 patiënten in vergelijking met gisteren. 455 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen.



Er werden de afgelopen 24 uur 1.236 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waarvan 834q in Vlaanderen, 329 in Wallonië en 64 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van 9 gevallen. In totaal zijn er nu officieel 34.809 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn 310 nieuwe patiënten opgenomen. In totaal zijn nu in de ziekenhuizen 5.309 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat is wel een daling van 206 in vergelijking met gisteren. Steven Van Gucht van het Crisiscentrum benadrukte wel dat het belangrijk is de maatregelen vol te houden om het aantal ziekenhuisopnames in een dalende lijn te houden en de druk op de ziekenhuizen draaglijk te houden.

Er liggen 1.182 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 1.204 gisteren, een daling van 22. Een dag eerder ging het ook om een daling van 22 patiënten.

In totaal werden er 417 nieuwe overlijdens geregistreerd, 127 in de ziekenhuizen en 289 in de woonzorgcentra. Gisteren waren het er 283. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 4.857 (zwarte lijn).

Sinds 15 maart zijn 7.562 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een toename van 455 tegenover het rapport van gisteren.



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Als we kijken naar de nieuwe ziekenhuisopnames (eerste tabblad) - een van de belangrijkste indicatoren in de strijd tegen de pandemie - dan lag de piek waarschijnlijk ergens begin april. Het aantal opnames is sindsdien geleidelijk aan het dalen, zei viroloog Steven Van Gucht. “Dat is goed nieuws, maar het is ook een realiteit dat er nog heel veel virus circuleert in de gemeenschap. Dit virus is nog niet verdwenen. We mogen onze discipline dan ook niet verliezen, want dan kunnen we een nieuwe piek krijgen.”

Op het tweede tabblad is te zien dat ook het aantal opnames op de afdelingen intensieve zorg daalt. Klik op de tabs om van cijfer te wisselen:



