OVERZICHT. 34 nieuwe overlijdens door coronavirus, 1.859 mensen in ziekenhuis, 381 op intensieve zorgen Koen Van De Sype

24 maart 2020

11u05 0 De voorbije 24 uur zijn er 34 nieuwe overlijdens bijgekomen door het nieuwe coronavirus in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het totale aantal staat nu op 122 sterfgevallen. In de ziekenhuizen zijn nu 1.859 patiënten opgenomen, een stijging met 256 patiënten. Op intensieve zorgen liggen 381 patiënten, wat een stijging is van 59 patiënten in de voorbije 24 uur. 282 patiënten worden beademd.

Gisteren kwamen er weer nieuwe bevestigde besmettingen bij in België. Het totale aantal ligt nu op 4.269 , wat in werkelijkheid een onderschatting is aangezien niet iedereen met symptomen getest wordt. Er werden intussen 410 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Dat waren er 60 de afgelopen 24 uur.

