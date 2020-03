OVERZICHT. 34 nieuwe overlijdens door coronavirus, 1.859 mensen in ziekenhuis, 381 op intensieve zorgen Koen Van De Sype

24 maart 2020

11u05 44 De voorbije 24 uur zijn er 34 nieuwe overlijdens bijgekomen door het nieuwe coronavirus in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het totale aantal staat nu op 122 sterfgevallen. In de ziekenhuizen zijn nu 1.859 patiënten opgenomen. Dat zijn er 256 meer dan 24 uur geleden, maar dat cijfer is wel goed voor een tweede daling op rij. Op intensieve zorgen liggen nu 381 patiënten, een stijging van 59 patiënten in de voorbije 24 uur. 282 patiënten worden beademd, een stijging met 43.

Gisteren kwamen er 526 nieuwe bevestigde besmettingen bij in België. Dat is meer dan gisteren, maar minder dan eergisteren. Het totale aantal ligt nu op 4.269 , wat in werkelijkheid een onderschatting is aangezien niet iedereen met symptomen getest wordt. De meeste patiënten zieken gewoon thuis uit. 381 van de nieuwe gevallen kwamen uit Vlaanderen, 87 uit Wallonië, 38 uit Brussel en 20 zijn van een nog onbekende oorsprong.

Er werden intussen 410 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Dat waren er 60 de afgelopen 24 uur.





Op onderstaande grafiek tonen we de evolutie van het totale aantal ziekenhuisopnames, mensen op intensieve zorgen, overlijdens, en genezingen. De curves stijgen nog, maar minder fel dan voorheen:



De daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en besmettingen is ook op onderstaande grafiek te zien:

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat het aantal overlijdens sterk kan fluctueren, omdat er vertraging kan zitten in de doorstroming van gegevens, onder meer door het weekend. De afgelopen twee dagen werden er immers opvallend weinig overlijdens gemeld.

Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, merkt op dat het onaanvaardbaar is dat sommige mensen de adviezen nog steeds niet opvolgen. Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. “Dit is geen alternatieve vakantie”, beklemtoont hij. Het is nu niet het moment om met vrienden rond te hangen in het park of met buren te aperitieven. Als iedereen zijn contacten maximaal beperkt, vermijden we dat het virus vrij spel krijgt.”

Verspreiding

Tot nu toe werden in totaal 4.269 bevestigde gevallen van COVID-19 gemeld in ons land: 2.594 gevallen (61%) in Vlaanderen, 1.058 (25%) in Wallonië en 488 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens over de woonplaats waren niet beschikbaar voor 129 gevallen (3%).

Zwaarst getroffen is nog altijd de provincie Limburg. Afgelopen weekend bleek daarbij dat meer dan de helft van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk van Turkse origine was. Vlaams-Brabant volgt op de tweede plaats en daarna Waals-Brabant, Brussel, Henegouwen en West-Vlaanderen.

Leeftijd

De meeste bevestigde gevallen zijn te vinden in de leeftijdscategorieën van de veertigers en de vijftigers. Bij mannen is dat aantal ongeveer even hoog als bij de zestigers en de zeventigers. Bij de dertigers zijn het dan weer vooral vrouwen die besmet geraakt zijn.

Overlijdens

Vooral 65-plussers lijken gevaar te lopen op overlijden bij een besmetting met het nieuwe coronavirus. Wie jonger is dan 44 jaar loopt daar amper risico op.

