OVERZICHT. 303 nieuwe overlijdens, waarvan twee derde in woon-zorgcentra KVE

13 april 2020

11u27 20 Er zijn de afgelopen 24 uur 303 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, een derde daarvan werd gemeld door de ziekenhuizen, twee derde door de woon-zorgcentra. Dat brengt het totaal nu op 3.903 doden. Er liggen momenteel nog 5.393 patiënten in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur waren er 310 nieuwe opnames, opnieuw een daling want zaterdag waren er nog 392 nieuwe opnames. Op intensieve zorgen liggen 1.234 personen, dat is een stijging van 2 patiënten in vergelijking met gisteren. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 6.707.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden de afgelopen 24 uur 942 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarvan wonen er 591 in Vlaanderen, 235 in Wallonië en 113 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 3 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 30.589, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

“Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen”, staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

In de ziekenhuizen zijn 310 nieuwe patiënten opgenomen, opnieuw een daling tegenover de dag ervoor. In totaal zijn nu in de ziekenhuizen 5.393 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat cijfer blijft de laatste dagen relatief stabiel.

Op de afdeling intensieve zorgen liggen 1.234 patiënten in totaal (rode lijn), dat is een stijging van 2 patiënten in de voorbije 24 uur. Een dag eerder ging het nog om een lichte daling van 39 patiënten.

In totaal werden er 303 nieuwe overlijdens geregistreerd. Een derde daarvan werd gemeld door de ziekenhuizen, twee derde door de woon-zorgcentra. Met de nieuwe hoge sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 3.903 (zwarte lijn). In het laatste geval gaat het veelal om een vermoeden van Covid-19.De nieuwe overlijdenscijfers betekenen overigens niet dat die overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden, aangezien de registraties daarvan vertraging kunnen oplopen. Hoeveel mensen er gisteren stierven, zal pas de komende dagen geleidelijk aan duidelijk worden.

Sinds 15 maart zijn 6.707 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een toename van 239 tegenover het rapport van gisteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen in dalende lijn gaat. Op het tweede tabblad kan je de tabel zien voor de afdelingen intensieve zorg. Klik op de tabs om van cijfer te wisselen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.