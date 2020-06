OVERZICHT. 140 nieuwe besmettingen met het coronavirus, daling in ziekenhuizen zet zich verder TT

05 juni 2020

11u08 0 Er zijn de voorbije 24 uur 140 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld bij Sciensano, het federale wetenschappelijke instituut. Dat zijn er weer fors meer dan gisteren, toen we op 82 strandden. In de ziekenhuizen werden 32 nieuwe patiënten opgenomen tegenover 21 gisteren, en 64 mensen werden ontslagen. In totaal liggen nu nog 700 patiënten in het hospitaal. Er werden 29 overlijdens gemeld.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft al nu al twee weken onder de 50, en sinds 1 juni ook onder de 40. Op een termijn van zeven dagen is er een daling van 3 tot 5 procent per dag van nieuwe opnames te zien.



In totaal liggen er nu nog 700 patiënten in de ziekenhuizen, opnieuw minder dan gisteren. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april. Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu nog 137 patiënten, 8 minder dan gisteren. Ook hier is de langetermijntrend dalend met 5 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn). Nog 73 mensen worden beademd, een daling van 1.



Er werden jammer genoeg ook opnieuw 29 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.566 (zwarte lijn). Van die 29 doden, overleden 13 mensen in het ziekenhuis en 15 in een woonzorgcentrum.

In totaal werden al 16.112 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn), dat is een stijging van 64 in de voorbije 24 uur.



140 nieuwe besmettingen

Er werden 140 nieuwe besmettingen gerapporteerd, opnieuw een stijging na twee dagen van dalingen. Er werden ook wel meer testen gemeld: 11.883 tegenover 82 besmettingen op 9.277 testen gisteren. Van de 140 besmettingen werden er 127 gemeld in de algemene bevolking, 13 andere in de woonzorgcentra. Er vonden 69 besmettingen plaats in Vlaanderen, 37 in Wallonië en 23 in Brussel.

Op langere termijn neemt het aantal besmettingen af met 4 tot 8 procent per dag, zegt Sciensano. Volgens viroloog Steven Van Gucht lag de besmettingsratio bij de piek van de epidemie op 30 procent positieve testen, nu is dat aantal gezakt tot onder de 2 procent. "Deze evolutie toont aan dat het virus sterk is teruggedrongen dankzij de inzet van ons allemaal.”

Maar Van Gucht wees er wel op dat de verantwoordelijkheid om het virus verder onder controle te houden nu nóg meer bij onszelf komt te liggen. "Blijf de basisregels respecteren: hou afstand, draag een masker op drukke plaatsen, draag zorg voor een goede handhygiëne, hou uw contacten beperkt en overzichtelijk, en bescherm en draag zorg voor mensen in risicogroepen. Dan kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.”



