OVERZICHT. 116 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld: “Opnieuw lichte stijging” 110 nieuwe overlijdens gerapporteerd ttr

06 mei 2020

11u13 30 Er zijn de afgelopen 24 uur 116 nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus gemeld. Er werden 290 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. In de ziekenhuizen liggen zo op dit moment nog 2.849 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19. Er werden 339 extra coronadoden gemeld, waarvan 110 in de laatste 24 uur.



Er zijn 116 nieuwe ziekenhuisopnames, dat zijn er weer wat meer dan de afgelopen dagen. Een dag eerder waren dat er 84. “Waarschijnlijk een compensatie van het weekendeffect”, verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht. “Ik verwacht dat dit weer zal gaan dalen de volgende dagen.”

Op de intensieve zorg liggen in totaal 646 patiënten. Dat is evenveel als de dag voordien. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg.

In totaal zijn nu 2.849 ziekenhuisbedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 3.082 (-233). In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten.

In totaal werden er 110 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 97 gisteren. Daarnaast werden retroactief 229 bijkomende sterfgevallen uit de ziekenhuizen toegevoegd, die gemeld werden tussen 24 maart en 4 mei. Van deze mensen overleden er 280 in het ziekenhuis en 59 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 78 procent bevestigd door een Covid-test. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.339 (zwarte lijn).

Met de 290 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 12.731 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



50.781 officiële besmettingen

Ook zijn er 272 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld (tegenover 242 gisteren). Daarvan wonen er 199 in Vlaanderen, 62 in Wallonië en 10 in Brussel. Van één persoon is de woonplaats onbekend. In totaal zijn er nu officieel meer dan 50.000 mensen in ons land besmet geraakt met het virus (totaalcijfer 50.781), al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Het totaal afgenomen tests is 474.176, waarvan 17.982 tests in de laatste 24 uur gemeld.

“Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties zakt beetje bij beetje, maar blijft nog vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen”, klinkt het tijdens de persconferentie.

Verspreiding overlijdens

Er werden de afgelopen 24 uur 339 overlijdens gemeld. Van die 339 doden ging het om 280 mensen in het ziekenhuis en 59 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep werd 78 procent bevestigd door een Covid-test. Van de in totaal 8.339 gestorven personen overleed 48 procent in het ziekenhuis en 51 procent in een woonzorgcentrum.



