OVERZICHT. 104 nieuwe besmettingen, 19 nieuwe opnames in ziekenhuizen TT

18 juni 2020

11u24 50 Er zijn de voorbije 24 uur 104 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in België, tegenover 89 gisteren. De andere cijfers staan wel op groen: er werden maar 19 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen tegenover 24 gisteren, en 40 anderen mochten het hospitaal weer verlaten. Er werden 10 nieuwe overlijdens gerapporteerd.

Op de cijfers zat vandaag flink wat vertraging door een foute rapportage in een bepaald laboratorium. Uiteindelijk gaf Sciensano de cijfers pas om 12.20 uur vrij.

Vandaag zitten we opnieuw licht boven de symbolische grens van 100 besmettingen. In de afgelopen 24 uur werden er 104 nieuwe besmettingen gemeld, tegenover 89 gisteren. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee op 60.348. Dat is een onderschatting, want niet iedereen werd/wordt getest.



In de ziekenhuizen zijn 19 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 24 opnames gemeld. Afgelopen vrijdag klokten we af op 32 nieuwe ziekenhuisopnames, dat was toen het hoogste cijfer sinds 5 juni.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu al weken onder de 50. Op langere termijn blijft de trend dan ook dalend. De piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen.



In totaal zijn er in de ziekenhuizen momenteel 344 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat is een daling van 27 patiënten.

Er liggen nog 60 mensen op de afdeling intensieve zorg, tegenover 67 gisteren, een daling van 7 patiënten in de voorbije 24 uur. Ook deze trend blijft op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april.



Er werden 10 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd, tegenover 13 gisteren. Het gaat om 5 overlijdens in de ziekenhuizen en 5 in de woonzorgcentra.

Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.685. Ook hier is de trend dalend met 6 tot 7 procent per dag. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn 95 procent bevestigde gevallen en 5 procent mogelijke gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 27 procent bevestigde en 73 procent vermoede gevallen.

In totaal werden ook al 16.724 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart. Dat is een stijging van 40 in de voorbije 24 uur.



