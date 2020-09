Exclusief voor abonnees

Overweldigend bewijs dat tweede coronagolf vooral de armsten overspoelt

Jeroen Bossaert Stephanie Romans

24 september 2020

18u23

0

Je hoort de experts en politici er amper over praten, maar de tweede golf van corona rolt al weken voornamelijk over de armste gemeenten en buurten van ons land. Zowel in Gent, Antwerpen, Brussel als Luik zien ziekenhuizen, huisartsen en testcentra meer patiënten binnenstromen uit achtergestelde wijken. “Er is altijd gezegd dat corona geen onderscheid maakt tussen arm en rijk, maar dat klopt niet.”