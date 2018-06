Overweg blijft te lang dicht, dus stapt deze ongeduldige man doodleuk de sporen op om verkeer te regelen avh

02 juni 2018

18u55

Bron: RTL Info 0 Door een defect aan de overweg bleven de slagbomen deze middag erg lang dicht in Villers-Saint-Siméon in de provincie Luik. Deze man kon niet meer wachten en stapte de sporen op om zelf het verkeer te regelen. “Absoluut verboden”, zo luidt het bij de Infrabel.

Door een defect bleven de slagbomen aan de overweg in Villers-Saint-Siméon minutenlang dicht, ook al passeerde er geen trein. En hoewel ook het rode licht brandde, vond Roberto het toch nodig om de sporen op te stappen om auto’s over de spoorweg te begeleiden. “We stonden al een hele tijd vast”, vertelt Roberto aan RTL Info.

“Het was een gevaarlijke situatie”, geeft Roberto toe, en gelukkig bleken er op zaterdag geen treinen te rijden op die lijn. Maar zijn goed bedoelde daad is wel degelijk verboden. “Het was een rood licht. Zelfs als er geen treinen rijden, is het absoluut verboden om de sporen over te steken”, zegt een woordvoerder van Infrabel. Wie door een rood licht rijdt of stapt, riskeert een boete van 300 euro.

Vermoedelijk was het defect aan de slagbomen te wijten aan het slechte weer en de wateroverlast van de afgelopen dagen. Infrabel onderzoekt het probleem.

A Juprelle, des automobilistes franchissent un passage à niveau malgré le feu rouge : "Un monsieur s'est mis sur les voies et a régulé la circulation" https://t.co/dzoeFcsKyO RTL info(@ rtlinfo) link