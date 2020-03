Overvolle parkings in natuurgebieden: “Ga naar natuurgebieden dicht bij je huis.” MDG

18 maart 2020

11u33

Bron: Belga 24 De parkings van natuurgebieden zijn overvol en er is meer zwerfvuil. Dat meldt Natuur en Bos woensdag op Twitter. "Ga naar natuurgebieden dicht bij huis", zegt Jelle De Wilde, de woordvoerder van het agentschap.

"Mensen gaan op zoek naar natuurgebieden en dat is normaal in periodes zoals nu", zegt de woordvoerder. Het agentschap vraagt daarom om dicht bij huis te blijven. "We willen samenscholingen van auto's vermijden." Het agentschap zal geen parkings sluiten.

Er wordt ook meer zwerfvuil opgemerkt. "Er zijn meer mensen in de bossen en dus meer zwerfvuil", zegt De Wilde. Natuur en Bos vraagt iedereen om afval mee te nemen en niet te laten liggen.

⚠️ Corona update⚠️ Onze boswachters signaleren dat de parkings bij onze gebieden overvol staan. Er is ook veel meer zwerfvuil. Trek bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis de natuur in en maak géén verre verplaatsingen. Neem ook al je afval mee naar huis. (© Tom Linster) pic.twitter.com/embobFGzKS Natuur en Bos(@ natuurenbos) link