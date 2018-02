Overvalster laat zich inspireren door aflevering 'De Buurtpolitie': "Ze verkeerde in geldnood" Redactie

26 februari 2018

13u59

Bron: belga 0 Een 37-jarige vrouw C.C. uit Kortrijk riskeert twee jaar cel voor twee gewapende overvallen in november vorig jaar. Ze moest zich vandaag voor de feiten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. De vrouw haalde haar inspiratie uit een aflevering van de VTM-reeks De Buurtpolitie.



De vrouw drong op 4 en 10 november van vorig jaar twee keer dezelfde nachtwinkel in Kortrijk binnen en bedreigde de uitbaters met een pistool dat later een alarmpistool bleek te zijn. Ze vroeg telkens om de inhoud van de kassa. Bij de eerste keer zou ze met 450 euro gaan lopen zijn, de tweede keer liep het fout. De uitbater greep in, waardoor het tot een schermutseling kwam en de vrouw uiteindelijk ingerekend kon worden.

De uitbaters stelden zich burgerlijke partij en waren niet mals. "Bovendien is er sprake van een soort copycatgedrag. Ze liet zich inspireren door een aflevering van De Buurtpolitie en hanteerde eenzelfde modus operandi, zoals het afplakken van haar nummerplaat", aldus de advocaat van de slachtoffers.

Volgens de verdediging valt de persoon niet te vereenzelvigen met de feiten. "Het gaat hier om een alleenstaande vrouw met een blanco strafblad en een vlekkeloos parcours. Het plaatje klopt niet. Ze verkeerde in geldnood", klonk het. Er werd aangedrongen om de vrouw in een psychiatrische instelling te plaatsen in plaats van haar naar de gevangenis te sturen, omdat de vrouw zwakbegaafd is. Ze drukte ook in tranen haar spijt uit.

Het openbaar ministerie vorderde twee jaar, waarvan de helft effectief.