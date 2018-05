Overvallers van spectaculaire achtervolging die eindigde onder houtstapel in Asse vrijgelaten na verhoor ADN

23 mei 2018

18u05

Bron: Belga 0 De twee mannen die gisterenavond in Asse werden opgepakt na een overval en een achtervolging, zijn na verhoor vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. De twee mannen, die al bekend stonden bij het gerecht voor gelijkaardige feiten, zullen eerstdaags wel gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. "Het onderzoek is zo goed als afgerond", klinkt het bij het parket.

De Brusselse lokale politie was rond 18.30 uur verwittigd van een overval aan de Pagodenlaan. Twee mannen hadden daar een winkel overvallen en de aanwezigen bedreigd met een mes en twee stroomstoottoestellen. Ze maakten daarbij een kleine geldsom buit. Een patrouille van de anti-overvalbrigade snelde ter plaatse en kruiste onderweg het voertuig van de vluchtende daders. Daarop werd meteen de achtervolging ingezet.

Die leidde via de Brusselse ring tot in Asse, waar de twee verdachten hun voertuig achterlieten en te voet vluchtten. De Brusselse lokale politie had intussen versterking gekregen van de federale politie, die onder meer een helikopter inzette, en ploegen van andere lokale zones.

Uiteindelijk konden de twee verdachten ingerekend worden. Zij hadden zich verstopt in een kleine houtopslagplaats, maar tevergeefs. De twee werden door de politie meegenomen voor verhoor en na dat verhoor vrijgelaten. Ze zullen wel binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.