Overvallers binden Limburgs gezin vast, vader krijgt slagen en stampen

19u50

Drie bewoners van een woning aan de Nieuwheidestraat in As hebben rond middernacht ongewenst bezoek gekregen van overvallers. Drie gewapende mannen met bivakmutsen drongen de woning binnen. Ze verrasten de bewoners in hun slaapkamer en bonden hen vast. De vader van het gezin kreeg slagen en stampen en liep daarbij lichte verwondingen op. De overvallers vluchtten nadien weg zonder buit.