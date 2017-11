Overvaller van parfumerie in Neerpelt krijgt 2 jaar cel EB

14u32

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 37-jarige Bulgaar uit het Nederlandse 's Gravenhage veroordeeld tot 24 maanden effectieve celstraf voor een overval op een parfumerie in Neerpelt. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. De feiten dateren van 2011 maar via dna-onderzoek kon hij aan de diefstal met geweld gelinkt worden.

In de eindejaarsperiode, op 30 december 2011, kreeg de parfumerie in Neerpelt net voor sluitingstijd een overvaller over de vloer. De uitbaatster werd met een vuurwapen bedreigd en moest de inhoud van de kassa geven. Toen ze er geen gevolg aan gaf, stapte de overvaller zelf naar de kassa om de lade eruit te trekken.

200 euro buit

Er ontstond een schermutseling, waarbij de uitbaatster aan de jas van de dief trof, waardoor er een pakje sigaretten uit viel. Ook de kap schoof van zijn hoofd, waardoor het slachtoffer zijn gezicht kon zien. De overvaller kon 200 euro buit maken. Het slachtoffer viel met haar hoofd tegen de grond en liep blauwe plekken op.

Ter plaatse werd een grondig sporenonderzoek uitgevoerd. Door een deskundige werd een dna-profiel opgesteld. Na internationale uitwisseling van databanken bleek het dna-profiel overeen te stemmen met het profiel van de verdachte in Nederland. Voor de strafmaat keek de rechtbank naar het strafrechtelijk verleden van beklaagde.