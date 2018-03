Overvaller met kruk slaat bejaarde ep

12 maart 2018

18u05

Bron: Belga 2 Een zestiger met de ziekte van Parkinson is vorige week donderdag het slachtoffer geworden van een brutale overval in Elsene. Dat meldt het Brusselse parket.

Terwijl de zestiger naar huis wandelde, werd hij in de rug aangevallen door een man met een kruk. Die bracht de bejaarde verschillende slagen toe op het hoofd en bleef zelfs slaan toen zijn slachtoffer al op de grond lag. De overvaller ging er vandoor met de portefeuille en het fototoestel van het slachtoffer.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de agenten hem daar ondervraagd hadden, merkten ze in hetzelfde ziekenhuis een man op die aan de beschrijving van de dader voldeed. Die man had ook een kruk bij die bebloed was en bleek in het bezit van het fototoestel, de identiteitskaart en de bankkaart van het slachtoffer. De man werd meteen opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.