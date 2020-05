Overvaller excuseert zich bij klanten en kassier terwijl hij kassa plundert Redactie

27 mei 2020

06u35

Bron: FAROEK 0

Op dinsdag 14 april rond 18 uur wandelde er in de Spar express-winkel in het Truiense Velm een eigenaardig persoon in lichtgrijze training binnen. Hij legt een zak op aan de kassa en trekt een mes. Terwijl hij achter de kassa kruipt, excuseert de overvaller zich bij de klanten en de kassier. Hij gaat uiteindelijk aan de haal met 1.100 euro.

Een van de klanten die op dat moment in de winkel stond, achtervolgt de overvaller op de fiets. In een park ontmoet de dief een vriend die hem staat op te wachten met een fiets. Niet veel later verliest de klant de overvallers uit het zicht.

De dader is 1.85 meter groot en droeg een witte (of lichtgrijze) training met zwarte accenten. Wie de dader herkent of iets heeft gezien kan terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of op het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.