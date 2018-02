Overvaller (die al 10 jaar cel kreeg) knipt enkelband door, maar heeft toekomst nu écht uitgestippeld: "Trouwen, kinderen maken en werken" Patrick Lefelon

05 februari 2018

12u58

Bron: Eigen berichtgeving 13 De 22-jarige crimineel Bilal El Khamilichi gaat nu écht zijn leven beteren. Zodra hij vrijkomt, wil hij trouwen, kinderen maken en gaan werken. De procureur in Antwerpen was vanmorgen niet onder de indruk. Zij eiste 40 maanden extra voor inbraak en autodiefstal, bovenop de tien jaar cel die de jonge crimineel nu in de gevangenis uitzit.

Bilal El Khamilichi was amper 20 toen hij eind 2015 werd gearresteerd voor elf overvallen op filialen van Aldi, Blokkerwinkels, een kapsalon, een krantenwinkel en een Carrefour Express.

De jongeman vloog de gevangenis in maar mocht in februari 2016 naar huis met een elektronische enkelband. Lastig zo'n enkelband. Dus knipte Bilal het onding door en dropte het in de brievenbus van de gevangenis in de Begijnenstraat.

De dagen nadien pleegde hij samen met een kameraad een inbraak, waar hij een reispas stal, en pikte in Hoboken een auto die met draaiende motor voor een apotheek stond. De mannen veroorzaakten een ongeval, vluchtten weg maar werden dankzij een tip van een tramchauffeur even later gearresteerd.

De procureur vond dat Bilal al zijn kansen verkeken heeft en vorderde nog eens 40 maanden celstraf extra. Bilal El Khamilichi kreeg het laatste woord op het proces. Hij heeft zijn toekomst al uitgestippeld. Over 3,5 jaar kan hij vrijgekomen uit de gevangenis. Dan wil hij trouwen, een gezin stichten, en gaan werken. Die planning wordt overhoop gehaald als de rechters hem nu een extra straf opleggen.

"Mevrouw de edelachtbare, bekijk al mijn dossiers. Ik heb altijd bekentenissen afgelegd", sprak El Khamilichi plechtig, "Deze keer ben ik onschuldig. Bij die inbraak en die autodiefstal was ik niet betrokken. Ik ben alleen maar met die auto meegereden."

De rechters vellen hun vonnis op 5 maart.