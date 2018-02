Overvaller (24) loopt zich vast in de modder mvdb

13 februari 2018

17u28

Bron: ATV 1 De overvaller van een supermarkt op de Kioskplaats in de Antwerpse districtsgemeente Hoboken is kort voor de middag geklist na een modderige achtervolging, zo meldt ATV.

De man bedreigde het personeel met een mes en vluchtte met zo'n 1.000 euro. Het personeel belde vervolgens de politie, die snel ter plaatse was.

De verdachte kon worden gevolgd tot in de Hertogelei, waar hij via een werfzone trachtte te ontsnappen. De man raakte door de modder op de site amper vooruit. Politie-inspecteurs zetten eveneens lopend de achtervolging in en konden de man arresteren.

Het gaat om een 24-jarige, die nog niet gekend was voor gelijkaardige feiten. Bij het fouilleren werd de geldbuit gerecupereerd.