Overvaller (17) voor wie er tot twee keer toe geen plaats was in instelling is plots spoorloos verdwenen Patrick Lefelon

31 maart 2018

00u00 0 De 17-jarige overvaller uit Antwerpen die tot twee keer toe werd vrijgelaten omdat er geen plaats was in een gesloten instelling, is spoorloos. De politie wilde hem donderdagavond arresteren, omdat er tóch een plek gevonden was, maar de jongeman was verdwenen. Hij staat opnieuw geseind.

De jeugdrechter stuurde de minderjarige vorige week naar Everberg, nadat hij een gewapende overval had gepleegd op een apotheek in Hoboken. Het gesloten centrum was echter volzet, waardoor de rechter niet anders kon dan de 17-jarige naar huis laten gaan.

Eergisteren bood de jongeman zich, zoals voorzien, opnieuw aan bij het Antwerpse gerecht, vergezeld door z'n moeder en advocate. Na de zitting namen agenten hem mee naar het cellencomplex in het gerechtshof. Daar werd hij twee uur opgesloten, maar nadien weer vrijgelaten. "Er is nog altijd geen plaats", klonk het.

Vreemd, want volgens het Agentschap Jongerenwelzijn klopt dit niet. "Deze keer ligt de schuld niet bij ons. Wij hadden wél een plaats voor hem vrijgemaakt in een gesloten instelling, maar de jongen is donderdag niet tot bij ons gebracht", zegt woordvoerder Peter-Jan Bogaert. "Waar het is misgelopen, weet ik niet, maar in elk geval niet bij ons."

Het Antwerpse parket - dat vorige week het plaatsgebrek in de jeugdinstellingen nog aan de kaak stelde - reageert nu terughoudend. "We gaan geen uitleg geven over elk individueel geval."

Nog dezelfde dag drong door dat er sprake was van een misverstand, want donderdagavond viel de politie plots binnen in de woning van de moeder van de overvaller. Haar zoon was echter nergens te bespeuren. Sindsdien staat de jongeman opnieuw geseind. Dat was begin dit jaar al eens wekenlang het geval, nadat hij was ontsnapt uit een instelling in Mol.