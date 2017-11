Overval op medewerker Colruyt-filiaal in Evere Redactie

13u43

Bron: Belga 0 Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben vanochtend rond 08.40 uur een medewerker van het Colruyt-filiaal in Evere overvallen. Dat meldt het Brusselse parket. De medewerker was met de inhoud van de kassa's op weg naar de bank toen hij overvallen werd.

Volgens de eerste berichten bleef de man ongedeerd. Hoeveel de overvallers hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. De overval vertoont wel opvallende gelijkenissen met een andere overval, die vorige week maandag plaatsvond.

Vorige week maandag 30 oktober overvielen twee gemaskerde en gewapende mannen al een medewerker van het Colruyt-filiaal in Laken. De twee mannen stapten op de medewerker af in de ondergrondse parkeergarage van de supermarkt, bedreigden hem met een vuurwapen en gingen er vandoor met de tas die het slachtoffer bij zich had. In die tas zou de inhoud van de kassa's gezeten hebben, maar dat kon het Brusselse parket niet bevestigen. Het slachtoffer bleef bij de overval wel ongedeerd.

Volgens het parket is het nog niet duidelijk of er een link is tussen beide overvallen.