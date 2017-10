Overval op gepensioneerde bankier in Dendermonde: verdachten opgepakt KVE

22u52

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de overval op een gepensioneerde bankdirecteur in Dendermonde zijn verschillende verdachten opgepakt. Het zou gaan om drie minderjarigen en twee meerderjarigen, meldt de regionale zender TV Oost. De twee meerderjarigen zijn aangehouden, zo heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist.

De feiten gebeurde maandag iets voor 22 uur in de woning van de man aan de Vondelparklaan in deelgemeente Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Een groep overvallers overmeesterde de man en takelde hem zwaar toe. De daders zouden aan de haal gegaan zijn met een som cash geld. Het slachtoffer, een 74-jarige man, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verblijft nog altijd op de afdeling intensieve zorgen.



De politie pakte vijf verdachten op na de feiten. Eén van hen is de leider van de zogenaamde Vlotgrasbende, meldt TV Oost. Het gaat om een groep jongeren die al langer voor problemen zorgen in Dendermonde. De bende zou de minderjarigen gedwongen hebben om het slachtoffer te overvallen.



De Dendermondse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen geeft voorlopig geen informatie over de zaak.





