Overval met petanquebal in hartje Oostende kost Tunesiër 50 maanden cel EB

14u49

Bron: Belga 0 REUTERS Illustratiefoto. Een 25-jarige Tunesiër is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 50 maanden effectieve celstraf voor een brutale straatoverval in Oostende. Dololei A. sloeg met een petanquebal in het gezicht van het slachtoffer. Zijn kompaan kreeg 37 maanden effectief. Het OM had respectievelijk vier en twee jaar cel gevorderd.

Na een partijtje petanquen stond Philippe V.B. (52) aan het Marie-Joséplein in Oostende op de tram te wachten. Twee mannen probeerden het horloge van het slachtoffer te stelen. Toen dat niet lukte, haalde Dololei A. drie keer uit met een petanquebal van het slachtoffer. V.B. viel met zijn hoofd op de boordsteen en kreeg nog een schop in zijn gezicht. Ahmed R. (32) graaide de portefeuille van het slachtoffer mee.

Ingerekend aan stripclub

De verdachten werden diezelfde avond ingerekend, toen ze een stripclub in de Van Iseghemlaan verlieten. "Hij werd herkend aan zijn trui met het opschrift 'Beast', toepasselijk voor zijn beestachtig gedrag", aldus procureur Mike Vanneste. Het OM verwees ook naar de eerdere veroordelingen van A. en de zware verwondingen bij het slachtoffer. "Er zijn er al van minder doodgegaan. Uit de feiten blijkt een ongekende hufterigheid."

De verdediging benadrukte dat A. zelfs niet wist dat zijn kompaan de portefeuille had gestolen. Bovendien is het volgens meester Nadia Lorenzetti niet bewezen dat de Tunesiër een petanquebal gebruikte. "Hij heeft oprecht spijt van wat er gebeurd is, want eigenlijk was hij de laatste tijd goed bezig." De advocaat van R. vroeg tevergeefs om een straf met uitstel.