Overval bij McDonald’s Zingem mislukt: "Het waren duidelijk amateurs" Ronny De Coster

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronny De Coster De overvallers doken met een mes op aan het raampje van de drive-in. In het Oost-Vlaamse Zingem is een mislukte overval gepleegd op het hamburgerrestaurant Mc Donald’s. Twee gemaskerde daders bedreigden een werknemer met een keukenmes en eisten het geld uit de kassa. Het personeelslid wist het raam dicht te gooien, waarna het duo op de vlucht sloeg.

“De overval gebeurde zondagavond rond halfelf, een half uur voor sluitingstijd. Het was toen in het restaurant en ook aan de McDrive niet zo druk”, vertelt Iman Parvaneh, manager van Mc Donald’s Zingem. Het was aan de drive-in dat de daders probeerden hun slag te slaan.

“Een medewerker schoof het raampje open, waarna iemand er zijn arm door stak en met een keukenmes zwaaide. In het Nederlands schreeuwde de man, dat hij het geld uit de kassa wou. Die persoon maakte ook aanstalten om naar binnen te klauteren, maar gaf zijn poging snel op. Onze werknemer gooide het raam meteen weer dicht. Dat was voor de daders voldoende om zonder buit weg te lopen."

Te voet

“Ze waren met twee, en waren allebei gemaskerd. De ene droeg zwarte handschoenen, de andere blauwe. De overvallers waren te voet gekomen. Dat kunnen we zien op beelden onze veiligheidscamera’s. Het duo is langs de achterkant van het gebouw naar de drive-in geslopen en ook langs daar weer gevlucht.”

De betrokken werknemer was volgens de restaurantmanager snel over de emoties heen. “Het waren dan ook overduidelijk amateurs”, besluit de manager.