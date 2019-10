Overtredingen bij bewaking op luchthavens blootgelegd IB

31 oktober 2019

05u34

Bron: Belga 0 De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft bijna honderd overtredingen vastgesteld bij de bewakingsagenten en -diensten die aan de slag zijn op onze luchthavens. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Jarenlang waren er geen of amper controles bij de bewakingsagenten op de luchthavens. In 2017 en vooral vorig jaar zijn er dan toch controles gebeurd in Zaventem, Charleroi, Luik, Deurne en Oostende. Daarbij zijn 94 overtredingen vastgesteld, die vorig en dit jaar tot 67 processen-verbaal hebben geleid.

Dat blijkt uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bezorgde aan zijn partijgenoot, Kamerlid Franky Demon. Die vernam in 2015 van de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), dat er destijds amper tot geen controles waren gedaan op de bewakingsdiensten in onze luchthavens.

De controles brachten nu verschillende soorten overtredingen aan het licht, zoals bewakingsagenten die geen verplichte identificatiekaart hadden en bewakingsdiensten die zonder de nodige vergunning werden uitgevoerd.