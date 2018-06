Overstromingsgebied moet Zedelgem vrijwaren van overstromingen IB

21 juni 2018

01u48

Bron: Belga 2 Een nieuw overstromingsgebied in het West-Vlaamse Zedelgem moet de gemeente vrijwaren van wateroverlast. De buffer is gisteren geopend.

Het nieuwe gebied werd aangelegd naar aanleiding van de wateroverlastproblemen in Zedelgem, waarvan de zwaarste in juli 2007, en moet er onder andere voor zorgen dat bij een hoog waterpeil het huidige rioolstelsel in het centrum minder onder druk komt te staan. In totaal kan er 50.000m³ gebufferd worden.

Waterbergende, ecologische en recreatieve functie

Naast de waterbergende functie heeft het gebied ook een ecologische en recreatieve meerwaarde door de aanleg van vijvers, streekeigenbeplanting, een groot uitkijkplatform en een vlonderpad dat dwars door het gebied loopt.

Zedelgem kocht de gronden, de provincie West-Vlaanderen pompte bijna 900.000 euro in de realisatie.

Buffering en het aanleggen van overstromingsgebieden was één van de prioriteiten van de provincie. Die pompte al 6,7 miljoen euro in zeventien projecten sinds 2012.