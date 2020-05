Oversterfte tijdens coronacrisis hoogst in Brussel KVDS

19 mei 2020

16u18

Bron: Belga 0 Uit cijfers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in ons land het hardst getroffen is door de oversterfte als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De cijfers, die via het Belgisch statistiekbureau Statbel komen en een periode van 16 maart tot 3 mei beslaan, illustreren het effect van de pandemie op de sterfte in ons land. Helemaal in het begin van de corona-epidemie (9-15 maart) lag het aantal sterfgevallen in België lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanaf 16 maart kwam de sterfte iets hoger te liggen dan verwacht.

Meer dan het dubbele

Op 10 april werd uiteindelijk het maximale aantal overlijdens op één dag bereikt. Met 667 sterfgevallen overleed op die dag meer dan het dubbele van het normale aantal mensen.





In de week van 27 april tot 3 mei daalde het aantal geregistreerde overlijdens weer tot 2.363. Ook dan was er nog steeds sprake van oversterfte in deze periode van het jaar.

In vergelijking met de vorige vijf jaren zijn dit jaar in de periode van 16 maart tot 3 mei 8.186 personen meer gestorven dan verwacht.

Volgens de studie kon geen enkele regio in België ontsnappen aan de oversterfte door corona. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt het aantal sterfgevallen in bepaalde weken tot driemaal hoger te liggen dan normaal.

Piek

De VUB kan uit de cijfers ook afleiden dat de arrondissementen die het eerst geconfronteerd werden met het coronavirus nu de hoogste totale oversterfte hebben. In de piek van eind maart tot midden april kregen bijna alle arrondissementen te maken met een oversterfte van minstens 50 procent. Alleen in dunbevolkte regio's zoals Hoei of Virton is dat niet het geval.

