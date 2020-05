Oversterfte opnieuw fel gedaald na piek van begin april jv

22 mei 2020

12u06 2 De oversterfte kende begin april in week 15 een piek van meer dan 95 procent in ons land, maar is inmiddels sterk gedaald. In de week van 27 april noteerde Sciensano 12,9 procent oversterfte ten opzichte van 42,1 procent de week ervoor. Dat we de voorbije maanden met een grote oversterfte kampen, is te wijten aan Covid-19. In de periode van 16 maart tot begin mei bedraagt de oversterfte 51 procent.

Met oversterfte duiden wetenschappers aan hoeveel mensen er meer dan gewoonlijk in een bepaalde periode overlijden. Daarbij wordt als referentie gekeken naar de geschiedenis van de laatste vijf jaar. Voor week 18 (die van 27 april) werden er zo 2.362 overlijdens gerapporteerd, terwijl er 2.092 werden verwacht op basis van de gegevens van de voorbije vijf jaar. Dat komt neer op 270 meer doden dan ‘normaal’ of 12,9 procent extra sterfgevallen. Voor de week van 4 mei (week 19) zijn de cijfers nog voorlopig en is de oversterfte bepaald op 14,1 procent. Er stierven toen 2.349 mensen, of 290 meer dan de verwachte 2.059.

Tussen 16 maart en 3 mei 2020 (week 12 tot 18) werden er in totaal 7.794 extra sterfgevallen waargenomen ten opzichte van wat op basis van de laatste vijf jaar werd verwacht. Dat is een oversterfte van 51 procent.



De oversterfte in weken 14, 15 en 16 bedraagt respectievelijk 81,2 procent, 95,3 procent en 71,3 procent. “Vanaf 27 april is de oversterfte sterk gedaald, maar we zien nog steeds enkele dagen met significante oversterfte in week 18 en 19, met name bij 65-plussers”, aldus het rapport van Sciensano. “De oversterfte betreft vooral 65-plussers, maar ook mensen van 15 tot 64 jaar worden getroffen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.