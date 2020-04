Oversterfte in ons land stijgt tot 77 procent: wat betekent dat? En waarom daalt het aantal ziekenhuisopnames, maar niet het aantal doden? Annick Wellens

16 april 2020

13u48

Bron: Sciensano 50 In ons land werden de afgelopen 24 uur 417 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd. Daarmee is er sinds eind maart sprake van een sterke toename van de oversterfte. Van 29 maart tot 4 april waren er maar liefst 77 procent meer sterfgevallen dan verwacht. Waarom die oversterfte ineens zulke hoge toppen scheert? “Het aantal sterfgevallen is de laatste parameter die gaat dalen in de grafiek", legt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano uit.



In ons land werden de afgelopen 24 uur 417 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd. Gisteren waren dat er 283, een dag eerder waren het er nog 262. Geen reden tot paniek: het stijgend aantal sterfgevallen de laatste 24 uur heeft te maken met een technisch probleem dat gisteren optrad in de Waalse woonzorgcentra. “Het hogere cijfer is een combinatie van het aantal gerapporteerde sterfgevallen de laatste 24 uur én het aantal doden door het coronavirus dat daarvoor niet gerapporteerd kon worden", legt Devleesschauwer uit.



Hoe dan ook lijkt het aantal dagelijkse sterfgevallen niet meteen te dalen, en ligt het een pak hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen. Dat duidt men dan aan met de term ‘oversterfte’. Volgens Devleesschauwer steeg die oversterfte van 12 procent in week 12 (15/03 - 21/03) tot zelfs 77 procent in week 14 (29/03 - 04/04). Op dat moment begon het aantal ziekenhuisopnames te dalen, maar het sterftecijfer lijkt dus niet meteen te volgen. “En dat is vrij logisch", legt Devleesschauwer uit. “Het aantal sterfgevallen is de laatste parameter die gaat dalen." Daarom wordt steeds gerefereerd naar de ziekenhuisopnames.



Nog belangrijk om te weten: “De oversterfte- en sterftecijfers lopen een drietal weken achter. Daarom hebben we nu enkel de cijfers tot eind maart. Die van april moeten nog volgen”. Maar vermoedelijk zullen de cijfers er nog eventjes hetzelfde uitzien.



Griepepidemie in 2018

Wetenschappelijk instituut Sciensano vergelijkt de cijfers nog met de sterftecijfers in 2018. Weet dat het gemiddelde sterftecijfer rond deze tijd van het jaar ongeveer 324 sterfgevallen per dag bedraagt. Vanzelfsprekend ligt dat gemiddelde nu een pak hoger: alleen al door het coronavirus sterven er meer dan 324 personen per dag. Maar in de winter van 2017-2018 bedroeg het maximum aantal sterfgevallen (op 7 maart) eveneens 465. Dat was tijdens de piek van een griepepidemie. Bovendien was er eerder die week een koudegolf door het land getrokken. “Het is altijd goed om de huidige cijfers te vergelijken. In 2018 was er sprake van een intens griepseizoen. Daardoor zien we gelijkaardige cijfers”, besluit Devleesschauwer.

2- Since mid March, excess mortality is significantly increasing, from +12% (15-21/03) to +77% (29/03-04/04). Excess mortality levels are exceeding those of the 2018 influenza season. pic.twitter.com/CeXsFoexzF Brecht Devleesschauwer(@ brechtdv) link

