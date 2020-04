Oversterfte in ons land piekte drie weken geleden tot 94,3 procent Sven Van Malderen

30 april 2020

13u26 0 De oversterfte, het aantal mensen dat dagelijks overlijdt in vergelijking met de verwachting, ligt momenteel veel hoger dan in andere jaren met een zware griepgolf of een hittegolf. In de week van 6 april bedroeg de oversterfte maar liefst 94,3 procent. Toen werd ook de piek van de epidemie in ons land bereikt. Van 16 maart tot en met 20 april zijn er in België ruim 6.500 meer overlijdens gemeld dan er kon verwacht worden op basis van de sterfgevallen van de afgelopen vijf jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het totaal aantal sterfgevallen begon vanaf 16 maart (week twaalf in de tabel) te stijgen: er vielen in die week 2.542 overlijdens te betreuren, in normale omstandigheden zou die teller rond de 2.275 blijven hangen zijn.

In de maand die volgde, was er elke dag sprake van een significante oversterfte. Om een idee te geven: tussen 16 maart en 12 april (week 15 in de tabel) werden 5.055 sterfgevallen méér gerapporteerd dan wat op basis van de laatste vijf jaar verwacht kon worden. 10 april werd een gitzwarte dag, met maar liefst 664 overlijdens. De week nadien overleden er -volgens voorlopige cijfers- nog eens 3.648 mensen, oftewel 1.489 meer dan verwacht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

85-plussers

De grootste klappen vielen bij de 85-plussers (2.532 extra sterfgevallen), maar ook de leeftijdscategorie van 65 tot 84 jaar werd zwaar getroffen (+2.252). Zelfs bij de rest van de bevolking (van 15 tot 64 jaar) was er met 271 extra sterfgevallen een effect merkbaar.

Vlaanderen kreeg tussen 16 maart en 20 april af te rekenen met 3.011 extra sterfgevallen, in Wallonië en Brussel liep de extra dodentol op tot respectievelijk 2.431 en 1.099.

Cijfers kloppen

De cijfers leren ons dat de rapportering vrij accuraat de impact van de epidemie weergeeft. Ook de onderstaande grafiek toont dat aan: de oranje lijn zijn alle overlijdens per dag in België (rond de 600), terwijl de groene lijn het aantal bevestigde én vermoedelijke corona-overlijdens weergeeft, zoals die elke dag worden gemeld (rond de 300). Tel bij de groene lijn de 300 ‘gewone’ overlijdens van elke dag, en je komt aan het totaal van 600. Zouden we enkel de bevestigde Covid-19-doden (groene stippellijn) tellen, zou de optelsom niet meer kloppen.

Het is ook interessant om de cijfers te vergelijken met 2018, toen er een zware griepepidemie in ons land heerste. In één week tijd vielen er toen -alles meegerekend- 3.008 doden. Covid-19 zorgt nu al vier weken op rij voor een hoger totaal, met een piek tot 4.254.

Lees ook: Burgemeester van Blankenberge duidelijk: “Geen horeca, dan geen dagjestoeristen” (+)

Meer over België

samenleving

Brussel

Blankenberge

Wallonië

Vlaanderen