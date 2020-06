Oversterfte door coronavirus nu volledig stilgevallen TT

05 juni 2020

11u53 6 De oversterfte in ons land is sinds midden mei volledig stilgevallen, blijkt uit de nieuwste cijfers van Sciensano. Terwijl er tijdens de piek van epidemie begin april nog 95 procent meer mensen stierven dan verwacht, bedroeg dat cijfer in de week van 11 mei -0,1 procent. Er sterven sindsdien dus niet meer mensen dan algemeen verwacht werd.

De piek in de oversterfte deed zich voor vier weken na de eerste inperkingsmaatregelen, aldus federaal wetenschappelijk instituut Sciensano. “We zien vanaf 13 april (week 16) een daling. In de week vanaf 27 april (week 18) daalt de oversterfte sterk, maar we zien nog steeds enkele dagen met significante oversterfte in week 18 en 19, met name bij 65-plussers. Vanaf 11 mei (week 20) werd in de drie gewesten geen oversterfte meer waargenomen. Het geobserveerde aantal sterfgevallen blijft binnen het verwachte bereik.”

De oversterfte in ons land, dat wil zeggen het aantal waargenomen overlijdens - aan eender welke oorzaak - in vergelijking met het aantal verwachte overlijdens op basis van historische trends, piekte in week 15 (vanaf 6 april) tot meer dan 95 procent. In plaats van de verwachte 2.189 overlijdens, stierven er toen 4.277 mensen. Het valt aan te nemen dat dat grote verschil te wijten is aan de corona-epidemie.



Sinds die piek daalde de oversterfte week per week van 72 procent over 42 procent, 13 procent, 16 procent, tot -0,1 procent in de week vanaf 11 mei.

Voor de week van 18 mei (week 21) zijn de cijfers nog voorlopig en is de oversterfte bepaald op 0,6 procent. Er stierven toen 2.035 mensen, of 12 meer dan de verwachte 2.023.



