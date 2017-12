Overstekende vrouw in levensgevaar na aanrijding met vluchtmisdrijf mvdb

15u21

Bron: Belga 1 belga Een jonge vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar na een ongeval met vluchtmisdrijf gisteravond in het Henegouwse Cuesmes, een deelgemeente van de stad Bergen (Mons), zo meldt het parket.

De vrouw, geboren in 1993, werd iets voor 22 uur aangereden toen ze de straat overstak via het zebrapad. De wagen reed veel te snel op het moment van het ongeluk, aldus het parket.

De bestuurder van de betrokken wagen vluchtte weg en getuigen van het ongeluk konden tot nu nog geen precieze beschrijving geven van de wagen. Het parket hoopt met camerabeelden uit de buurt de dader op het spoor te komen.

Het slachtoffer werd met onder meer een hersenbloeding overgebracht naar een ziekenhuis in Bergen. Ze verkeert nog steeds in levensgevaar al is haar toestand wel stabiel.