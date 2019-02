Overstekende jongen (9) dodelijk aangereden, vluchtende automobilist wordt geklist, mag na verhoor beschikken mvdb

26 februari 2019

17u28

Bron: Belga - La Dernière Heure 0 Een auto die gisteravond aan een hoge snelheid op een weg in het Henegouwse Cuesmes (een deelgemeente van Bergen) reed, heeft daarbij een moeder en haar negenjarige zoon omvergereden. Het kind overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar kon vrijwel meteen gearresteerd worden, zei het parket van Bergen vandaag. Na verhoor mocht hij beschikken.

Politieagenten die op het moment van de feiten in een gewone auto in de buurt van het incident patrouilleerden, werden ingehaald door een zeer snel rijdend voertuig. Daarna reed het de moeder en haar zoon aan, toen die de weg overstaken. De politieagenten zagen het gebeuren, verwittigden de hulpdiensten en zetten de achtervolging in. Ze konden de bestuurder arresteren.

De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond stierf. De moeder liep verschillende breuken op, maar zou volgens het parket van Bergen niet in levensgevaar zijn.

De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs, maar had een mobiele telefoon op de dij liggen bij de aanhouding. Er werd een expert ter plaatse gestuurd, en de telefoon en auto van de aanrijder werden in beslag genomen. De bestuurder werd opgepakt voor verhoor, en daarna weer vrijgelaten.