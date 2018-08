Overstekende fietsers doen het zonder wettelijke grond: markeringen staan niet in verkeersreglement TT

20 augustus 2018

06u18

Bron: Belga 0 Fietsers die een gewestweg oversteken, weten het niet meer. Nu blijkt de nieuwe markering geen grond te hebben in het verkeersreglement, schrijft De Standaard.

De nieuwe (Vlaamse) oversteekplaatsen voor fietsers waar zoveel om te doen was, hebben nog een achilleshiel. De nieuwe markering heeft geen basis in het (federale) verkeersreglement, zo signaleerden alerte fietsers aan De Standaard. "Klopt", zegt verkeersexpert en opleider Erik Caelen in de krant. "Juridisch heeft de nieuwe regeling geen grond. Als er na ongevallen betwisting komt, zal men de wegbeheerder aanspreken."

"De opname van de betrokken wegmarkering staat op onze lijst van desiderata voor federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) inzake de aanpassing van de wegcode", reageert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Volgens hem is dit echter "juridisch en evenmin praktisch vereist". De geblokte markering in kwestie geeft fietsers namelijk geen voorrang. "In geval van voorrang geldt een rode markering."