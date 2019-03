Overstap Veli Yüksel doet veel stof opwaaien: “Geniepig” en “schaamteloos van deze B-acteur” LH Daimy Van den Eede HA

01 maart 2019

14u12

Bron: VTM NIEUWS, Belga, Twitter 1 De overstap van Veli Yüksel en Grete Remen naar Open Vld heeft tal van reacties uitgelokt van ex-partijgenoten en andere politici. “Geniepig”, noemt CD&V-voorzitter Wouter Beke de demarche van Yüksel.

“Als je met iemand spreekt over de lijstvorming, ga je er niet van uit dat die intussen geniepig op een andere plaats zit te onderhandelen. Ik kan daar geen ander woord voor gebruiken dan dat.” Zo reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke in ‘Terzake’ op Canvas op het vertrek van Yüksel.

Eerder deze week raakte nog bekend dat Yüksel bij de verkiezingen van 26 mei op de vierde plaats zou staan op de Oost-Vlaamse Kamerlijst voor CD&V, met lijsttrekker Pieter De Crem. Sinds vandaag is duidelijk dat het Kamerlid de vierde plaats inneemt van de Oost-Vlaamse Open Vld-Kamerlijst van Alexander De Croo.



Yüksel had afgelopen weekend nog contact met Wouter Beke over de lijstvorming, zei die laatste in ‘Terzake’. “Hij heeft mij dan gisterenavond gebeld om te zeggen dat hij zou overlopen naar Open Vld, dat was het eerste wat ik daarover vernam”, aldus Beke.

“Schaam-te-loos”

Theo Francken (N-VA) noemde via Twitter de overstap “schaam-te-loos”. De ex-staatssecretaris zei dat hij zich vooral stoort aan “het vreemde showbetoog” dat Yüksel hield in de Kamer over het station Gent-Sint-Pieters. “Hij kreeg een warm applaus van zijn CD&V-fractie. Al veel overlopers gezien, maar deze werkwijze is wel heel erg in the face”, aldus Francken deze ochtend.

“Toen de beloofde witte konijnen oprapertjes werden. En in het Gents geval een B-acteur (na zijn CD&V-shownummertje in de Kamer amper 12 uur geleden, die wist dus perfect dat dit artikel zou verschijnen, schaam-te-loos)”, tweette hij even later. Daarmee verwees hij ook naar de overstap van Grete Remen naar Open Vld.

De onderneemster, CEO van voedingsbedrijf Damhert Nutrition, was Vlaams parlementslid voor N-VA sinds 2014 en gaf eerder aan uit de politiek te zullen stappen. Remen neemt vandaag ontslag uit de fractie van N-VA en zal tot de verkiezingen als onafhankelijke zetelen in het Vlaams Parlement.

Te weinig bewegingsruimte

Yüksel reageerde later in de voormiddag op de felle kritiek van Francken. “Ik heb gekozen voor een partij waar je beoordeeld wordt op je toekomst en je talent, niet op de afkomst. Ik ben geen zoon van een vakbondsman of mutualiteitsmedewerker. Voor onafhankelijken als ik is er te weinig bewegingsruimte binnen CD&V”, zo gaf hij nog wat kritiek.

CD&V-voorzitter Beke gelooft die uitleg niet. “Ik denk dat dat complete nonsens is”, zei hij nog in ‘Terzake’. “Er zijn andere drijfveren.”

Ik denk dat dat complete nonsens is. Er zijn andere drijfveren CD&V-voorzitter Wouter Beke

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageerde deze ochtend zeer gelaten op de overstap. “Er is een lied van Ramses Shaffy en Liesbeth List dat heet ‘Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels’. Vanmorgen is dat blijkbaar wat blauwer. Ach ja”, aldus Geens op Radio 1.

Mieke Van Hecke, de Gentse kopvrouw van CD&V en schepen van Burgerzaken, betreurt de overstap van Yüksel naar Open Vld. “Ik ben verrast want ik was niet op de hoogte”, reageert Van Hecke, die het nieuws moest vernemen via voorzitter Wouter Beke.

Van Hecke zegt geschrokken te zijn van het vertrek van haar fractieleider in de Gentse gemeenteraad, maar ze ziet in Yüksel geen slachtoffer. “Hij heeft finaal als onafhankelijke de tweede plaats gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen”, klinkt het. Ze vindt ook dat Yüksel geen aanspraak meer kan maken op zijn zetel in de Gentse gemeenteraad en hoopt dat de nieuwe Open Vld’er afstand doet van zijn mandaat.

Als ik Veli was, zou ik mijn zitje toch laten aan de partij waarvoor ik verkozen werd Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld)

“Veli wilde altijd alles”

Volgens partijbronnen aan VTM NIEUWS speelde ook ontevredenheid een rol in Yüksels beslissing om over te stappen. “Veli wilde altijd alles. Dinsdag was er een belangrijk gesprek waarbij hij een verkiesbare plaats parlement én uitzicht op een schepenambt in Gent, ter vervanging van Mieke Van Hecke, eiste”, vernam VTM-journalist Jan Demeulemeester bij verschillende CD&V-toppers. Ook volgens Van Hecke was Yüksel graag lijsttrekker en vervolgens schepen in Gent geworden.

“Deze overstap is een nationale beslissing die geen invloed zal hebben op de goede samenwerking tussen Open Vld en CD&V in de Gentse gemeenteraad”, communiceerde Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Maar als ik Veli was, zou ik mijn zitje toch laten aan de partij waarvoor ik verkozen werd.”

Ook N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker reageerde op de overstap van Yüksel en Remen. “Partijshoppers beheersen het ochtendnieuws. Op mijn 16e: lid van de Volksuniejongeren, op mijn 23ste: VU-gemeenteraadslid, slogan ‘groen en Vlaams’. Vandaag: N-VA Europarlementslid, steeds volksnationaal en groen. De kracht van een overtuiging...”, tweette hij. Hij werd meteen herinnerd aan de overstap van onder anderen Ludo Van Campenhout (2011) en Annick De Ridder (2013) naar N-VA.

Toen de beloofde witte konijnen oprapertjes werden. En in het Gents geval een B-acteur (na zijn @cdenv shownummertje in de Kamer amper 12u geleden, die wist dus perfect dat dit artikel zou verschijnen👇schaam-te-loos). pic.twitter.com/saC3ZW0B8x Theo Francken(@ FranckenTheo) link