Overstap naar Europa als elegante exit? “Nee, ik ben vereerd”, zegt Kris Peeters Nathalie De Bisschop Dirk Van den Bogaert

21 november 2018

21u01

Bron: VTM Nieuws 0 Voor CD&V’er Kris Peeters is de overstap naar Europa niet zomaar een ‘elegante exit’ uit de nationale politiek. “Het is een hele eer om lijsttrekker te zijn”, zegt Peeters aan VTM Nieuws.

De algemene vergadering van de christendemocraten heeft dinsdagavond beslist dat Kris Peeters bij de verkiezingen van 26 mei de Europese lijst zal trekken voor CD&V. Peeters is nu nog federaal minister en vicepremier, kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen op als lijsttrekker in Antwerpen, en trekt dus nu de lijst voor Europa.

Of het gaat om een elegante exit uit de nationale politiek? Dat vindt Peeters niet. “Ik ben vereerd om lijsttrekker te zijn voor CD&V voor de Europese verkiezingen”, klinkt het. “We gaan daar nu met een dynamische ploeg verder werk van maken.”



Peeters voegt er wel aan toe dat hij eerst nog heel wat werk heeft als minister van Werk. “Ik ga niet vooruitlopen op de zaken. Ik ga eerst hard werken en nadien zijn het pas verkiezingen. Dan zien we wel hoe alles loopt.”

Appartement

Op de vraag of hij nu ook een appartement zal huren in Straatsburg, waar het Europees parlement is, wil hij niet antwoorden. “Dat zijn zo van die vragen waar ik geen zinnig antwoord op kan geven”, antwoordt hij gepikeerd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd Peeters verweten dat hij onvoldoende tijd spendeerde in de stad waar hij de lijst trok. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemde het zelfs een “buitenverblijf”.